Parfaites pour ceux qui cherchent une box abordable ou qui souhaitent se passer des services TV, ces offres fibre méritent le détour : voici un tour d’horizon des abonnements du moment.

RED box

Sans engagement, la RED box de RED by SFR est proposée à 20,99 €/mois hors options avec :

Jusqu’à 1 Gb/s en symétrique ,

, Appels illimités vers les fixes de 100 pays et les mobiles de France,

TV en option (3 €/mois pour le décodeur),

La mise en service de 39 € offerte en ce moment.

Une offre simple et efficace, pouvant être personnalisée et parfaite pour le streaming, la navigation et le télétravail.

Boîte Sosh Fibre

La Boîte Fibre de Sosh est au prix spécial de 19,99 € pendant 1 an en ce moment, avant de revenir à son prix normal de 25,99 €/mois. Sans engagement, elle inclut :

Jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 800 Mb/s en envoi ,

et jusqu'à , Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales,

TV via appli ou décodeur en option (5 €/mois).

Sosh propose ici une box fiable, avec le réseau Orange et une bonne stabilité de connexion.

B&You Pure Fibre

La B&You Pure Fibre est proposée au tarif de 23,99 €/mois sans engagement avec :

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi ,

et jusqu’à , WiFi 7 ,

, Répéteur WiFi 7 en option (4 €/mois),

Installation fibre gratuite.

Une des box les moins chères du marché, la B&You Pure Fibre est idéale pour ceux qui n'ont pas besoin de services TV ni de téléphonie, avec un bon rapport débit / prix.

Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est à 19,99 €/mois pendant 1 an puis à 29,99 €/mois. Elle propose :

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi ,

et jusqu’à , Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

TV incluse avec TV by OQEE + lecteur Blu-ray intégré,

Netflix, Prime Video et Max en option.

Free propose ici une offre plus complète que la moyenne, avec TV incluse. Elle représente une très bonne option pour les foyers qui souhaitent un accès fibre haut débit avec services multimédia.