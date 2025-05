Que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne ou simplement pour mieux connecter tous vos appareils à la maison, les box fibre avec la nouvelle norme WiFi 7 se démocratisent progressivement chez tous les opérateurs. Découvrez les offres actuelles disponible chez Bouygues Télécom, Free et Orange.

B&YOU Pure Fibre

Box la plus économique du marché avec WiFi 7, la B&YOU Pure Fibre est proposée à 23,99 €/mois sans engagement, et sans services de TV ni de téléphonie. Elle inclut des débits jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. La télévision peut être ajoutée en option pour 6 €/mois.

Freebox Pop et Pop S

La Freebox Pop est proposée à 29,99 €/mois pendant 12 mois, puis 39,99 €/mois, sans engagement. Elle offre des débits jusqu'à 5 Gb/s, le WiFi 7, un répéteur WiFi inclus et un accès à 280 chaînes TV. Des services de streaming tels que Canal+, Max et Disney+ sont offerts pendant 3 mois.

Pour ceux qui souhaitent une offre plus épurée, la nouvelle Freebox Pop S est disponible à 24,99 €/mois, sans engagement ni services TV. Elle propose des débits fibre allant jusqu’à 5 Gb/s partagés et jusqu’à 900 Mb/s en envoi, le tout avec le WiFi 7, ainsi qu’un répéteur inclus sur demande. Une solution idéale pour ceux qui recherchent une connexion très haut débit sans s’encombrer de services supplémentaires.

Bbox ultym

Bouygues Telecom propose la Bbox ultym à 44,99 €/mois pendant 12 mois, puis 51,99 €/mois, avec un engagement d'un an. Cette box offre des débits jusqu'à 8 Gb/s, un port Ethernet 10G et jusqu'à deux répéteurs Wi-Fi 7 inclus selon le diagnostic WiFi.

En ce moment, Perplexity Pro vous est également offert pendant 12 mois.

Freebox Ultra

Free propose la Freebox Ultra, une offre sans engagement à 49,99 €/mois pendant un an, puis 59,99 €/mois. Elle offre des débits symétriques jusqu'à 8 Gb/s, le WiFi 7, un répéteur WiFi 7 inclus sur demande ainsi qu'un accès à plus de 280 chaînes TV, dont TV by CANAL et Eurosport 1. Des services de streaming tels que Disney+, Netflix, Prime Video et Universal+ sont également inclus.

Orange Livebox Fibre, Up Fibre et Max Fibre

La Livebox Fibre d'Orange est disponible à 29,99 €/mois pendant 12 mois, puis 42,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Elle offre des débits jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi, avec le WiFi 7. Cette offre comprend également 200 chaînes TV ainsi qu’un décodeur TV UHD.

La Livebox Up Fibre est proposée à 39,99 €/mois pendant 12 mois, puis 51,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Elle intègre la nouvelle Livebox 7, équipée de la technologie WiFi 7, offrant des débits fibre allant jusqu’à 8 Gb/s en symétrique. Un répéteur WiFi 6 est inclus sur demande. L'offre comprend également la TV d’Orange avec plus de 200 chaînes, ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles.

Et pour ceux recherchant une solution plus complète, la Livebox Max Fibre est disponible à 47,99 €/mois pendant 12 mois, puis 57,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Elle offre les mêmes débits fibre symétriques jusqu’à 8 Gb/s et inclut jusqu’à trois répéteurs WiFi 6 sur demande pour une couverture optimale. Cette offre comprend également des avantages supplémentaires, tels que des remises de 5 €/mois sur des services de streaming comme Netflix, Disney+ et Max, ainsi que le service de cybersécurité Orange Cybersecure.