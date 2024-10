On commence avec le Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512 Go.

Avec son design pliable, il est équipé d'un écran principal Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que d'un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces, idéal pour gérer votre musique ou répondre à un message sans avoir à déplier le smartphone.

Il embarque le processeur Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy, offrant une performance fluide.

Grâce au mode Flex amélioré, vous pouvez naviguer plus facilement dans vos applications et contrôler votre musique, même lorsque le téléphone est posé à plat. Le Galaxy Z Flip5 vous permet également de prendre des selfies ou des photos de groupe à distance, soit via la Galaxy Watch6, soit en utilisant le nouvel écran externe.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512 Go est disponible à 600,32 € avec le code CDFR050 sur AliExpress et livré gratuitement depuis l'Espagne. À noter que les codes AliExpress sont disponibles en quantité limitée.



Passons maintenant aux enceintes PC gaming NZXT Relay.

Elles offrent une plage dynamique étendue qui crée un environnement sonore immersif et réaliste, idéal pour les jeux. Leur puissance totale de 80 watts (40 watts par enceinte) remplit la pièce d'un son large et immersif.

Les tweeters de 20 mm à dôme en soie délivrent des aigus clairs et naturels, tandis que les woofers de 3 pouces en fibre de verre produisent des basses profondes et équilibrées, offrant ainsi un son riche et harmonieux.

La structure des enceintes, fabriquée en MDF de haute qualité, minimise la résonance et la distorsion, garantissant un son net et sans vibration.

Les enceintes PC gaming NZXT Relay sont disponibles en blanc ou noir à 149,90 € au lieu de 259,90 € (prix officiel), soit une remise de 42 % sur Amazon.





Enfin, on termine avec le bracelet connecté HONOR Band 7.

Il est équipé d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouce et offre une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Avec 96 modes sportifs intégrés, le bracelet enregistre des données essentielles comme le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le rythme, et la fréquence cardiaque en temps réel. Il vous alerte également en cas de niveaux d'oxygène sanguin insuffisants ou de fréquence cardiaque anormale, qu’elle soit trop élevée ou trop basse.

Le Band 7 dispose d'une autonomie de 14 jours en usage classique et jusqu’à 10 jours en usage intensif, avec une fonctionnalité de charge rapide magnétique.

Retrouvez le HONOR Band 7 en noir à 24,90 € au lieu de 59,90 € sur le site officiel grâce au code ABDHHH avec livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.



