Amazon lance la Brand Week Google, ce qui annonce de belles réductions sur des produits de la gamme Google. Cette opération s'étend jusqu'au 28 mai sur la page dédiée du site Amazon.

Commençons par le smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est doté d'un écran QHD+ de 6,7". Propulsé par 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il saura se rendre efficace en tout temps. Son capteur photo principal de 50 MP vous permettra de capturer vos meilleurs moments, sachant que ce dernier est reconnu pour sa grande qualité photographique. La batterie de l'appareil vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est vendu 599 € au lieu de 748 € soit 19% de réduction chez Amazon. Notons que des Pixel Buds A-Series sont offert durant l'évènement. La livraison est gratuite sous 5 jours.

Et d'autres articles sont en promotion à savoir :







Différents coloris sont disponibles sur la page de la Brand Week Google.