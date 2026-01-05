Le verdict, tombé ce lundi 5 janvier, vient clore un procès très médiatisé. Huit hommes et deux femmes étaient poursuivis pour avoir diffusé et relayé une rumeur transphobe et malveillante sur les réseaux sociaux, affirmant que l'épouse du chef de l'État serait une femme transgenre et une " pédocriminelle ". Le tribunal a estimé que ces messages avaient eu un impact direct sur la santé physique et mentale de Brigitte Macron.

Quelles sont les peines prononcées ?

Les sanctions prononcées par le tribunal tiennent compte du rôle de chacun dans cette campagne de dénigrement. Les peines les plus lourdes visent les instigateurs de la campagne. Connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan, un individu a écopé de huit mois de prison avec sursis. Une médium et un galeriste ont été condamnés à six mois avec sursis.

La peine la plus sévère, six mois de prison ferme, a été infligée à un homme qui était absent à l'audience. À l'inverse, le seul prévenu à avoir présenté ses excuses a été condamné à un stage de sensibilisation.

Tous les condamnés devront également suivre ce stage à leurs frais et verser solidairement 10 000 euros d'amende.

Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision ?

Pour motiver sa décision, le tribunal a clairement établi que le harcèlement moral aggravé était caractérisé. Le président a souligné " la volonté de nuire à la plaignante " à travers des " termes malveillants, dégradants et insultants ".

Les juges ont considéré que les faits avaient entraîné une " dégradation des conditions de vie de Brigitte Macron " et que " l'altération de sa santé physique et mentale était avérée ".

Le préjudice moral subi a été jugé suffisant pour justifier les condamnations pour cyberharcèlement.

Des poursuites distinctes outre-Atlantique

La fausse information sur l'identité de Brigitte Macron circule dans les sphères complotistes depuis plusieurs années. Son ampleur a explosé à l'international en 2024 via l'influenceuse américaine Candace Owens, contre qui le couple présidentiel a engagé des poursuites aux États-Unis.