Vous ne connaissez peut-être pas Corning, et pourtant, votre smartphone dispose sans doute d'une dalle en verre Gorilla Glass, produite par la firme.

Au fil des années, le fabricant s'est spécialisé dans la fabrication de dalles en verre renforcées et de plus en plus fines, permettant de protéger les écrans des dispositifs mobiles.

La Commission européenne estime toutefois que la progression fulgurante de la firme sur le marché n'est pas naturelle, et que Corning aurait ainsi multiplié les accords d'exclusivité abusifs afin de limiter la progression de la concurrence.

L'enquête vise ainsi à défini si Corning a bien passé des accords avec différents constructeurs de smartphones, mais aussi avec des entreprises spécialisées dans le verre brut, coupant l'approvisionnement à la source pour les concurrents.

L'UE suspecte également Corning d'avoir proposé des rabais conséquents en échange d'accords d'exclusivité associée à une clause contraignant les fabricants de smartphones à informer Corning des propositions de la concurrence. Les fabricants n'auraient ainsi pu accepter une autre offre que si Corning ne s'alignait pas sur le prix du concurrent...

Toutes ces pratiques auraient permis à Corning d'étouffer la concurrence au fil des années pour s'imposer comme un acteur quasi incontournable de la dalle de protection en verre. Cela aurait non seulement porté préjudice à l'innovation, aux autres marques, mais également à la concurrence des prix en faveur de Corning.