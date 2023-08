Constaté après la mise à jour KB5029351 pour Windows 11 ou KB5029331 pour Windows 10, le BSOD (Blue Screen of Death) indiquant un message d'erreur UNSUPPORTED_PROCESSOR a fait l'objet de plusieurs signalements.

Selon Microsoft, l'erreur n'est pas causée par des problèmes en lien avec KB5029351 ou KB5029331. En soulignant par ailleurs que ces mises à jour disponibles pour Windows depuis le 22 août sont en préversion (preview) et optionnelles.

" L'erreur est limitée à un sous-ensemble spécifique de processeurs. Nous collaborons avec les fabricants d'appareils (OEM) et nous atténuerons temporairement ce problème en ne proposant pas KB5029351 (ou KB5029331) aux appareils Windows susceptibles d'être affectés ", indique désormais Microsoft.

Des cartes mères MSI touchées

Pour des cartes mères avec des chipsets Intel série 600 et 700, le fabricant MSI confirme des signalements d'utilisateurs ayant été confrontés à l'écran bleu de la mort et l'erreur UNSUPPORTED_PROCESSOR.

" Pendant que l'enquête est en cours, nous recommandons à tous les utilisateurs de s'abstenir temporairement d'installer la mise à jour KB5029351 Preview pour Windows. " MSI souligne que le cas échéant, la mise à jour KB5029351 peut être désinstallée automatiquement afin de permettre un redémarrage normal de Windows.

" Si la mise à jour KB5029351 n'est pas désinstallée automatiquement, nous vous recommandons de rétablir la version précédente de votre BIOS et de désinstaller la mise à jour KB5029351 de Windows ", ajoute MSI.

Procédure usuelle, mais peu pratique

Le fabricant taïwanais aiguille vers une vidéo sur YouTube qui explique comment procéder et utiliser M-FLASH. Dans le cas présent, il s'agira donc de revenir à une version antérieure du BIOS sur les cartes mères.

Les mises à jour KB5029351 et KB5029331 comprennent des nouveautés et des améliorations qui seront plus amplement déployées à l 'occasion du prochain Patch Tuesday de septembre.