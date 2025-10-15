Le projet de budget 2026 du gouvernement prévoit de réduire l'avantage fiscal des biocarburants E85 et B100. Cette mesure pourrait entraîner une hausse très significative pour l'E85, affectant plus d'un million d'automobilistes et ravivant la crainte d'une grogne sociale, souvenir du mouvement des Gilets jaunes. Une décision prise au nom de la chasse aux niches fiscales.

Le superéthanol E85, produit localement à partir de betteraves ou de maïs, a connu un véritable essor ces dernières années. Grâce à une fiscalité allégée, ce carburant s'affiche à la pompe à un prix défiant toute concurrence, permettant à ses utilisateurs de réaliser des économies substantielles, estimées en moyenne à 700 euros par an.

Plus d'un million de Français ont déjà franchi le pas, que ce soit en équipant leur véhicule d'un boîtier de conversion ou en optant pour un modèle "flex-fuel" d'origine.

Une niche fiscale dans le viseur du gouvernement

Mais ce modèle économique attractif pourrait bientôt appartenir au passé. Le projet de budget pour 2026, présenté en Conseil des ministres, propose de réduire progressivement cet avantage fiscal.

Cette révision s'inscrit dans une volonté plus large de supprimer des niches fiscales jugées "obsolètes ou inefficaces". Pour la collective du bioéthanol, le couperet pourrait être sévère.

Sylvain Demoures, son porte-parole, tire la sonnette d'alarme : si la mesure est votée, le prix moyen de l'E85 pourrait grimper de 40 à 50 centimes, pour atteindre la barre symbolique de 1,20 euro le litre.

Le spectre des Gilets jaunes plane-t-il à nouveau ?

Cette perspective fait immédiatement resurgir le souvenir de la crise des Gilets jaunes, déclenchée fin 2018 par une annonce similaire de hausse de la fiscalité sur les carburants.

La filière estime que les parlementaires hésiteront à prendre un tel risque politique. D'autant que ce n'est pas la première tentative. En octobre 2020, une initiative du ministre de l'Économie de l'époque, Bruno Le Maire, visant à augmenter d'un centime le SP95-E10 avait été abandonnée en quelques jours face à la levée de boucliers provoquée par sa révélation dans la presse.

Un effet domino sur tous les carburants ?

Au-delà de l'impact direct sur les utilisateurs d'E85, les professionnels du secteur alertent sur un possible effet domino. Selon Sylvain Demoures, les mécanismes de fixation des prix par les distributeurs pourraient répercuter une partie de cette hausse sur les autres essences.

L'association 40 millions d’automobilistes dénonce une "double peine" pour les consommateurs, qui perdraient à la fois un avantage économique et une incitation à choisir une alternative plus locale et moins émettrice de particules fines. Le débat est désormais entre les mains des parlementaires, qui devront trancher sur ce dossier socialement inflammable.