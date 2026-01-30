Grosse frayeur pour des milliers d'usagers bancaires en France. Depuis le 27 janvier 2026, une vague de débits inexpliqués a frappé les clients de plusieurs établissements majeurs, dont la Caisse d'Épargne et Boursorama.

Le coupable n'est pas un groupe de pirates informatiques. Il s'agit d'un bug majeur dont l'origine a été tracée jusqu'au Crédit Mutuel Arkéa, qui a provoqué la duplication de milliers de transactions par carte bancaire déjà effectuées.

Quelle est l'origine de ces paiements fantômes ?

Le mystère est levé : derrière la cascade de paiements inconnus se cache un incident technique majeur, purement interne et localisé chez le Crédit Mutuel Arkéa. Il ne s'agit donc ni d'une fraude ni d'une cyberattaque généralisée. Les données des clients n'ont, à aucun moment, été compromises.

Concrètement, les systèmes informatiques de l'établissement ont relancé par erreur des milliers d'ordres de paiement par carte qui avaient déjà été traités et validés. Ces doublons, en apparence légitimes, ont ainsi été présentés une seconde fois aux banques des clients, provoquant ces spectaculaires erreurs de transactions. Le Crédit Mutuel Arkéa assure que 98 % des opérations en doublon ont déjà été repérées.

Que doivent faire les clients concernés ?

La consigne des banques touchées est simple : ne faites rien. Les établissements comme la Caisse d’Épargne, Boursorama, le Crédit Coopératif ou la Banque Populaire ont rapidement communiqué via leurs applications mobiles pour rassurer leurs clients et donner la marche à suivre. Une marche à suivre d'une simplicité extrême.

Il est en effet formellement déconseillé de faire opposition sur sa carte bancaire ou de contester manuellement les opérations concernées. Le processus de correction est entièrement automatisé et géré en coulisses entre les différents établissements bancaires. Toute action individuelle risquerait de complexifier et de retarder la régularisation de la situation pour le compte concerné.

Comment et quand la situation sera-t-elle résolue ?

Le Crédit Mutuel Arkéa, en collaboration étroite avec les banques affectées comme la Banque Populaire, travaille activement à l'annulation de toutes les opérations dupliquées. La remise en état des comptes est la priorité absolue et devrait intervenir rapidement.

Les comptes des clients impactés seront recrédités automatiquement dans les jours à venir, sans aucune démarche de leur part. Point crucial pour les usagers : les banques ont confirmé qu'aucun frais, notamment pour d'éventuels découverts provoqués par le bug, ne sera imputé aux victimes de ce dysfonctionnement technique.

Foire Aux Questions (FAQ)

S'agit-il d'un piratage de mon compte bancaire ?

Non, absolument pas. Il s'agit d'un incident purement technique et interne au système interbancaire français. Vos données personnelles et bancaires ne sont pas compromises et votre argent est en sécurité.

Quelles sont les principales banques dont les clients sont touchés ?

Les clients de la Caisse d’Épargne, la Banque Populaire, Boursorama (désormais BoursoBank) et le Crédit Coopératif sont les plus fréquemment cités dans les témoignages et les communications officielles.

Vais-je payer des frais pour cet incident ou un découvert potentiel ?

Non. Les banques ont formellement confirmé que la régularisation se fera sans aucun frais pour les clients impactés. Toute anomalie liée à cet incident, comme un découvert, sera corrigée sans pénalité.