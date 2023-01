Cela fait quelques semaines que les utilisateurs de Windows 10 et 11 rapportent la présence d'un bug au sein de l'OS de Microsoft. Un bug que la marque américaine a reconnu.

Le bug se présente comme l'échec des connexions à une base de données via Microsoft OBDC SQL. N'importe quelle application exploitant ainsi des connexions ODBC via le pilote Microsoft OBDC SQL Server (sqlsrv32.dll) peut ainsi ne pas parvenir à accéder aux bases de données. L'OS renvoie une erreur et si le bug est largement mis en avant sur Windows 10 et 11, il concerne également Windows 8.1 et Windows 7.

Pas encore de patch, mais des solutions malgré tout

Le problème est apparu avec la diffusion des mises à jour cumulatives de novembre. Pour l'instant, Microsoft n'a pas encore diffusé de patch correctif, néanmoins la firme donne quelques solutions.

Si l'application concernée est en capacité d'utiliser le nom de source de données (DSN) pour sélectionner des connexions ODBC, il suffit d'installer le pilote ODBC Microsoft 17 pour SQL server et de le sélectionner à l'aide de DSN.

Si l'application n'est pas en mesure d'utiliser DSN, elle doit être modifiée pour y parvenir et utiliser un pilote ODBC plus récent que celui souffrant du bug (sqlsrv32.dll).