Malgré l'appel des joueurs au retour de la franchise Bully, la franchise ne semble pas être une priorité pour Rockstar Games, qui n'envisage à ce jour aucune suite, et qui penche plutôt pour une version remastérisée du premier volet.

L'organisme de certification des jeux vidéo à Taïwan va d'ailleurs dans ce sens puisqu'elle vient de classifier à nouveau le jeu dans des versions qui seront proposées sur les plateformes modernes.

Un remaster supposé repéré à Taïwan

On sait que Bully est disponible aujourd'hui pour les membres du service GTA+. Gematsu a toutefois repéré sur le site de classification des jeux de Taïwan que le jeu serait proposé dans des versions Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. On remarque également qu'une nouvelle version Xbox 360 du titre a également été classée alors que la version d'origine dispose déjà d'une classification.

En essence, il pourrait s'agir là d'une version remastérisée de Bully à sortir dans les mois qui viennent et qui pourrait aider les fans impatients de voir GTA 6 à trouver l'attente un peu plus douce.

Actuellement, le titre est déjà proposé sur PS4 via une version émulée sur le PlayStation Store. Sur PC, Bully : Scholarship Edition est déjà disponible sur Steam depuis des années... Cette nouvelle classification devrait donc logiquement concerner une nouvelle version.

Reste à espérer que Rockstar aura véritablement planché sur le sujet, et que le titre ne sortira pas à l'image de GTA Trilogy en version service minimal, voire inexistant.