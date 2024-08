FlexiSpot est une marque spécialisée dans le mobilier de bureau ergonomique : bureaux assis-debout électriques, chaises, convertisseurs de bureau, rangements...

À l'occasion de son 8ème anniversaire et jusqu'au 31 août, FlexiSpot propose sur son site des remises pouvant aller jusqu'à -50 % et des codes exclusifs visibles sur la page de certains articles. Un nombre limité de commandes sera entièrement offert à une date et une heure déterminées. Il faudra donc surveiller attentivement le calendrier sur la page de l'événement.



Chaque mercredi, un nouveau produit est également mis à l'honneur et bénéficie de coupons disponibles en quantité limitée.

Nous vous avons préparé ci-dessous une sélection de mobilier ergonomique FlexiSpot en promotion pour leur anniversaire.

On commence avec le bureau assis-debout E7 PRO.

Équipé de moteurs individuels dans chaque pied, il offre une excellente stabilité et peut supporter une charge allant jusqu'à 160 kg.

Le bureau offre une vitesse de déplacement rapide en hauteur de 40 mm/s tout en gardant un niveau sonore inférieur à 50 dB.

Un système de verrouillage de sécurité bloque le mouvement du bureau sans autorisation, tandis qu'un passage de câbles sous le plateau permet un rangement pratique des prises.

On trouve également un écran LED numérique lumineux doté de commandes tactiles et d'un profil incliné pour une utilisation intuitive ainsi qu'un port USB intégré.

Le bureau FlexiSpot E7 PRO (sans plateau) est en promotion à seulement 349,99 € avec le code FSE7P qui vous fait bénéficier d'une remise de 200 €. La livraison est offerte.





Passons maintenant à la chaise de bureau ergonomique BS12 PRO.

Elle est équipée de trois boutons qui permettent de régler facilement la hauteur, de verrouiller l'inclinaison du dossier et d'ajuster la profondeur du siège.

Le support lombaire dynamique est entièrement réglable, permettant d'ajuster la hauteur et l'emplacement du soutien pour cibler précisément la zone du dos qui en a besoin. Les accoudoirs 3D sont également ajustables en hauteur, permettant de former un angle droit avec les coudes pour un soutien optimal lors de l'utilisation prolongée de la souris.

Le fauteuil est fabriqué avec une maille respirante 100 % polyester, qui reste fraîche en été et chaude en hiver. Ce matériau est conçu pour résister à la déformation, garantissant ainsi un confort durable tout au long de son utilisation.

La chaise FlexiSpot BS12 PRO est en ce moment au tout petit prix de 299,99 € avec le code FSBS12P qui vous offre une remise de 200 €. La livraison est toujours gratuite.





Voici quelques autres articles FlexiSpot affichant des remises pour leur 8e anniversaire :

Retrouvez toutes les informations sur le guide du 8ème anniversaire FlexiSpot pour profiter au mieux de l'événement.