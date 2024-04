Aujourd'hui, on vous présente le bureau réglable ACGAM ET225E.

Il s'agit d'un châssis électrique équipé d'un système à double moteur silencieux générant un niveau sonore de seulement 45 dB. Il assure ainsi une montée et une descente plus rapides et stables, tout en permettant un contrôle précis de la hauteur.

Le panneau de commande à LED rétroéclairé et tactile permet de choisir aisément parmi les trois hauteurs proposées ou de transformer rapidement la table en bureau assis-debout selon les besoins. De plus, il se verrouille automatiquement pour plus de sécurité.

En cas de problème pendant la montée ou la descente, le bureau se verrouillera lentement et un système de protection contre les surintensités interrompt instantanément l'alimentation électrique pour prévenir tout risque d'incendie.

Le cadre en acier robuste, d'une épaisseur de 2 mm, est capable de supporter jusqu'à 100 kg de charge. Il est également résistant aux rayures et à la corrosion, assurant ainsi une durabilité à long terme.

La conception à vis permet une installation facile et rapide.

Le cadre est livré seul et peut accueillir un plateau de bureau d'une largeur comprise entre 120 cm et 180 cm et d'une profondeur entre 60 cm et 80 cm.

Vous trouverez le bureau électrique ACGAM ET225E au tout petit prix de 169,99 € sur Geekbuying avec le code NNNFRETE225 et avec une expédition gratuite depuis la Pologne en quelques jours.