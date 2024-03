Faisons un focus sur le cadre de bureau électrique ACGAM ET225E.

Il est doté d'un double moteur silencieux de 45 dB pour une vitesse de montée et de descente plus rapide et plus stable, ainsi qu'un contrôle plus précis de la hauteur.

Le panneau de commande LED rétroéclairé et tactile permet de choisir facilement entre les 3 hauteurs proposées, et transformer par exemple la table en bureau assis-debout si besoin. Il se verrouille aussi automatiquement.

Si un problème survient lors de la montée ou la descente, le bureau sera lentement verrouillé pour assurer la sécurité, et un système de protection en cas de surintensité coupera le courant instantanément afin d'éviter tout risque d'incendie.





Le cadre en acier robuste de 2 mm d'épaisseur peut supporter jusqu'à 100 kg et résiste aux rayures et à la rouille.

Grâce à la structure à vis, le cadre peut être installé facilement et rapidement.

Le cadre seul est fourni et peut accueillir un plateau entre 120 cm et 180 cm de largeur et entre 60 cm et 80 cm de profondeur.

Le ACGAM ET225E en coloris noir est en promotion à 159,99 € seulement avec le code NNNFRAG225E + la réduction déjà appliquée sur le site, soit une remise de 56% au total sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.

Le cadre de bureau ACGAM ET225E est également disponible en coloris blanc au même prix à 159,99 € avec le code NNNFRAG225E.