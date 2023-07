Geekbuying, un revendeur chinois possédant des entrepôts partout en Europe, nous propose des articles de qualité et, qui plus est, en promotion. Nous allons vous présenter une sélection de trois articles provenant de ce site.

Commençons avec le bureau élévateur Acgam ET225E. Cette table élévatrice possède un plateau de 140 x 60 x 1,8 cm en bois. Le bureau est doté d'un châssis en acier dans lequel sont présents deux moteurs électriques faisant monter et descendre le tout à 35 mm/s. Le montage de l'ensemble est on ne peut plus simple et s'effectue en une dizaine de minutes.

Ce bureau élévateur Acgam ET225E est proposé à 249 € au lieu de 282 € avec le code NNNFRAC225E. La livraison est gratuite, sous 2 à 7 jours, depuis l'Europe.





Continuons avec la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400. Ce "groupe électrogène portable" possède une batterie d'une capacité de 640 Ah et peut alimenter vos équipements jusqu'à 2400 W. Elle se recharge en 12 V avec ses adaptateurs voiture, mais aussi en 230 V grâce à son chargeur secteur ou via des panneaux solaires, car un module de charge MPPT est installé d'origine.

Cette station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 est vendue 929 € au lieu de 999 € avec le code NNNFRSOLDEF24. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Enchainons avec le vidéoprojecteur Ultimea Apollo P40. Cet engin permet de projeter l'image sur un mur ou un drap blanc afin de regarder un média comme au cinéma. Il affiche une définition de 1080 px (natif), mais peut aussi lire du contenu en 4K. Il dispose d'un éclairage de 700 Lumens.

Ce vidéoprojecteur Ultimea Apollo P40 est commercialisé 189 € au lieu de 272 € avec le code NNNFRAP40. Comptez 3 à 10 jours pour la livraison, gratuitement, depuis l'Europe.





