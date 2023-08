BuyBestGear est un site asiatique bénéficiant de dépôts partout en Europe, vous permettant de bénéficier de prix réduit avec une livraison rapide. À l'occasion de leur deuxième anniversaire, l'entreprise propose de belles réductions sur la gamme de mobilité urbaine. Nous vous avons concocté une sélection des meilleures d'entre elles.

Le site vous informe : "Exprimant notre gratitude pour le soutien des clients ! Explorez notre guide d'achat des soldes d'anniversaire pour des offres incroyables et des activités passionnantes. Profitez de réductions imbattables, de cadeaux exclusifs et d'une chance de gagner des prix incroyables lors de notre tirage au sort."

L'opération se déroule sur une semaine, jusqu'au 8 aout, à 15h et est accessible sur cette page dédiée.

Commençons avec le vélo à assistance électrique Lankeleisi MG600 Plus. L'engin est doté d'un moteur Bafang de 1000 W placé en position arrière (propulsion) et dispose d'une autonomie d'environ 150 km si vous utilisez le mode d'assistance le plus bas. Afin de pouvoir parcourir une telle distance, une batterie de 48 V / 20 Ah est installée dans le cadre du VAE. Ses roues de 26" à pneus crantés larges ainsi que sa fourche hydraulique vous donneront un confort plus qu'acceptable. La vitesse maximale est de 25 km/h, conforme à la norme française, et toutes les informations sont relatées sur un écran LCD de 155 x 65 mm.

Ce vélo à assistance électrique Lankeleisi MG600 Plus est proposé à 1919 € au lieu de 2199 € soit 280 € de réduction chez BuyBestGear. La livraison est offerte dans un délai de 7 à 10 jours, depuis l'Europe.





Continuons avec le vélo électrique Vakole CO26. Ce Fat Bike est doté de pneus larges de 26" et intègre un moteur de 750 W en position arrière. Il dispose d'une autonomie de 35-40 km en full électrique et, côté confort, une fourche suspendue ainsi qu'un amortisseur arrière sont installés d'origine.

Ce vélo électrique Vakole CO26 est vendu 1299 € au lieu de 1499 € soit 200 € de remise chez BuyBestGear. La livraison est offerte sous 7 à 10 jours depuis l'Europe.





Enchainons avec la station d'énergie iPowerflow S500. Cette powerbank XXL dispose d'une capacité de stockage de 556 Wh grâce à sa batterie de 12,8 V / 43,5 Ah. L'appareil se recharge de 4 manières différentes, panneau solaire, chargeur voiture, prise murale et générateur d'énergie. Son poids léger de 6 kg et sa puissance de sortie de 500 W lui donnent une grande polyvalence.

Cette station d'énergie iPowerflow S500 est commercialisée 399 € au lieu de 599 € soit 200 € de réduction chez BuyBestGear. La livraison est prévue sous 7 à 10 jours, depuis l'Europe.





D'autres vélos à assistance électrique sont également en promotion à savoir :



Toutes ces offres, et bien d'autres sont consultables sur cette page dédiée du site BuyBestGear.