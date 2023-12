Installé au large de Bastia par Sparkle, filiale de l'entreprise italienne de télécommunications TIM, ce petit câble de maximum 4 cm de diamètre "a pour vocation de désenclaver les îles et de permettre à tous de se connecter à internet", d'après Thierry Tomiet, le directeur général pour la France de la société Sparkle. "Ce câble est composé de 4 paires de fibre optique et chaque fibre optique est plus petite qu'un cheveu".

Il fait partie d'un réseau baptisé BlueMed, long de 25 km et destiné à desservir les îles les plus importantes de la mer Tyrrhénienne : la Sicile, la Sardaigne et la Corse.

Déposé par un navire câblier, le câble a fini sa course à Bastia, sur la plage de l'Arinella. "Les dernières centaines de mètres ont été faites par des plongeurs qui l'ont à la fois enterré quand cela était possible, et puis quand c'était nécessaire, l'ont fixé avec des petites ancres au fur et à mesure", explique Thierry Tomiet.

"La fibre pour l'avenir de la Corse"

Toute la zone méditerranéenne bénéficie donc maintenant d'un réseau internet et mobile beaucoup plus performant grâce à ce "câble de toute dernière génération qui pourra permettre d'affronter toutes les évolutions de la technologie", continue Thierry Tomiet. "Les capacités de ce câble sous-marin BlueMed sont énormes [...], ça apportera un minimum de 25 térabits sur chaque paire de fibres qu'on a connectée."

Démontrée comme étant un propulseur d'activité, la fibre est donc une excellente nouvelle pour l'économie de l'île. "On commence à installer la 5G", explique Thierry Tomiet, "mais avec ce câble-là on pourra voir arriver la 6G et aller plus loin encore, c'est vraiment la fibre pour l'avenir de la Corse".