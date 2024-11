A quelques heures d'intervalle ces derniers jours, deux câbles sous-marins acheminant des communications Internet, C-Lion1 et Arelion, ont été coupés en Mer Baltique, l'un reliant la Finlande à l'Allemagne et l'autre la Suède à la Lituanie.

Si un accident est toujours possible, le déroulé de l'événement interroge et la question d'un sabotage se pose. Le lancement d'un grand exercice militaire de l'OTAN en Finlande pourrait avoir été considéré comme une provocation par la Russie et peut éventuelllement orienter vers la piste d'une réponse sous la forme d'un coup de griffe de l'ours russe.

Dans la quête d'une explication, le porte-conteneur chinois Yi Peng 3 présent dans le secteur des coupures de câble interroge et fait l'objet d'une surveillance de la part de la marine suédoise.

Des auteurs difficiles à identifier et retrouver

C'est que les câbles sous-marins sont un actif stratégique aussi important que fragile et qu'il n'est pas très compliqué de les abîmer, volontairement ou non. L'explosion sur le gazoduc Nord-Stream 2 en 2022, peu après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avait ravivé les craintes d'actions belliqueuses sur l'ossature de l'Internet mondial.

Remonter les pistes et démontrer les implications reste toutefois une tâche difficile, avec même parfois des surprises. Pour Nord Stream, l'implication supposée de la Russie avait été contredite par une possible action ukrainienne, que le pays a toujours niée.

Aucune accusation directe n'est formulée pour le moment pour les deux câbles sous-marins endommagés, même si l'hypothèse d'un sabotage reste privilégiée par rapport à celle d'un simple accident.

Les fonds marins, nouvel enjeu stratégique, comme le spatial

Si le Yi Peng 3 est un suspect potentiel, le navire russe Yantar fait aussi l'objet d'une surveillance régulière. Officiellement présenté comme un navire océanographique, il serait un outil de surveillance des marines occidentales et de cartographie des réseaux de câbles sous-marins, avec la capacité de déployer des drones sous-marins.

Difficile de protéger tous les câbles sous-marins

La protection des câbles sous-marins s'annonce compliquée tant les étendues à surveiller sont vastes et les dégradations faciles à commettre mais elle reste indispensable à l'heure des sociétés de la communication et en attendant de disposer d'alternatives spatiales qui pourraient se retrouver elles aussi rapidement à portée de nouvelles menaces.