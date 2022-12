Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et parmi les chanceux qui auront été entendus et reçus le cadeau qui fait mouche, on comptera également quelques déçus.

Difficile de tomber à tous les coups sur LE cadeau qui était attendu ou qui correspond aux attentes... Aussi, les mentalités évoluent et les Français ont désormais moins de complexes à revendre les cadeaux indésirables, par envie ou par besoin.

Un Français sur 2 prêt à revendre un cadeau indésirable

Selon une enquête menée par Rakuten , 1 Français sur 2 se dit prêt à revendre un cadeau qui ne correspond pas à ses besoins ou attentes. Cela constitue une hausse de 8 points de pourcentage par rapport à 2021. Dans le même temps, 1 Français sur 3 se dirait compréhensif s'il apprenait qu'un cadeau qu'il a offert était revendu.

L'année passée, Rakuten enregistrait plus de 600 000 annonces de cadeaux de Noël à revendre le 25 décembre à 15h. Il devrait y en avoir un peu plus cette année.

Il faut dire qu'en marge des mentalités, les outils ont également évolué : les sites de seconde main se font de plus en plus nombreux et les canaux de revente se multiplient.

Pour 39% des Français qui revendent leur cadeau, c'est avant tout parce qu'ils n'en ont pas l'utilité ou qu'ils ont été offerts en doublon. 16% revendent des cadeaux par nécessité budgétaire, une situation qui devrait augmenter cette année avec la tendance inflationniste globale.

Pour la revente, 77% des sondés privilégient les sites Internet spécialisés dans la revente. Pour 68% d'entre eux, il faut que la plateforme soit simple d'utilisation, 58% souhaitent une garantie d'un paiement sécurisé et 69% insistent sur le caractère urgent de la vente qui doit se faire rapidement.