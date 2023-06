Actif depuis fin 2020, le groupe CAKES quitte la scène warez. De fait, ses contenus ne se retrouveront plus sur divers sites de piratage. La spécialité de ce groupe de piratage - ou release group - était les séries.

D'après TorrentFreak, CAKES a émergé après le démantèlement du réseau de piratage de films et séries Sparks (Sparks Group). En se faisant passer pour des détaillants auprès de distributeurs, le groupe Sparks mettait la main sur des copies de disques DVD et Blu-ray de films et séries, avant leur commercialisation.

Les membres du groupe Sparks utilisaient des logiciels spécialisés afin de contourner les protections de copyright. Les contenus en haute définition étaient reproduits et encodés sur des serveurs, puis diffusés par le biais de portails illégaux de streaming ou de torrents.

50 nouvelles publications par semaine

Faute de coup de filet des autorités, le mode opératoire de CAKES est plus mystérieux, mais TorrentFreak indique que ce groupe de piratage est parvenu à se forger une petite réputation en un peu moins de trois années d'existence.

Il avait commencé sa carrière avec la publication d'un épisode de la série " Les 100 " (The 100 S07E16) le 1er octobre 2020. Le groupe est depuis à l'origine d'une publication couvrant quelque 7 000 titres, avec une moyenne hebdomadaire d'une cinquantaine de nouveautés.

" Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe, non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais aussi pour avoir su choisir le bon moment pour dire stop. Aussi triste que cela puisse paraître, l'équipe CAKES vous dit au revoir ", écrit le groupe de piratage.

Clap de fin pour CAKES et peut-être GLHF

Sans être véritablement explicite, le message laisse entendre que la promesse en interne était de mettre fin au projet, dès lors que l'amour serait perdu. " L'amour ne vit plus ici. "

Selon TorrentFreak, CAKES ne serait pas le seul groupe à tirer sa révérence. Ce pourrait également être le cas du groupe de piratage GLHF, auquel CAKES fait référence dans son message d'adieu.

Apparu dans la foulée de CAKES en décembre 2020 et du même acabit, le groupe GLHF est étrangement mué dans ses nouvelles publications depuis plus d'une semaine.