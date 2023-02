The Calculator Drawer est une nouvelle collection mise en ligne par The Internet Archive. Elle est d'ampleur relativement modeste puisque le tiroir à calculatrices compte actuellement un peu moins d'une quinzaine de membres.

Ce sont des calculatrices graphiques que certains lycéens et étudiants ont probablement bien connues par le passé... à l'exception d'un jouet Number Muncher de VTech. Quatre calculatrices de Hewlett-Packard et neuf calculatrices de Texas Instruments sont proposées. Pas de Casio par contre.

Du côté de Texas Instruments, il est ainsi possible de retrouver la TI-81 de 1990, TI-85 (1992), TI-82 (1993), TI-92 (1995), TI-86 (1996), TI-89 (1998), TI-83 Plus (1999), Voyage 200 (2002) et TI-73 Explorer (2003).

Avec de l'émulation grâce à MAME

Hormis la curiosité Number Muncher, la TI-82 enregistre le plus de vues. Des manuels d'utilisation ont été numérisés et des fiches descriptives sont complètes concernant le matériel qui était proposé à l'époque.

Toutefois, l'intérêt est également de pouvoir retrouver et utiliser les calculatrices dans le navigateur web, grâce à de l'émulation… et en pensant aussi à allumer la calculatrice en appuyant sur le bouton " On " si besoin.

The Internet Archive a travaillé sur la collection The Calculator Drawer avec l'équipe de l'émulateur MAME. Un billet de blog est consacré à ce sujet.