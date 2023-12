Tom Henderson était amené à évoquer le futur de Call of Duty dans les colonnes d'Insider Gaming, et notamment l'épisode qui sortira en 2025 et sera la suite de Call of Duty : Black Ops 2.

Selon l'insider, le jeu serait connu en interne sous le nom de code "Saturn" et le titre se déroulerait dans un futur très proche avec une histoire se déroulant aux alentours de l'année 2030. On devrait ainsi pouvoir profiter de quelques petits gadgets technologiques sans se retrouver dans un univers trop orienté SF futuriste comme dans Advanced Warfare, un épisode qui n'a pas véritablement séduit les joueurs.

Le titre proposera des cartes remastérisées de Black Ops 2 avec de nouvelles cartes originales, et ce, dès le lancement du jeu.

Selon Tom Henderson, il se pourrait également que le titre profite de quelques changements majeurs, notamment dans le système de mouvement, des modes de jeu type "Gunfight" et zombies... La progression des joueurs pourrait également ne pas se faire entre le jeu qui sortira en 2024 et celui-ci, puisque le jeu est présenté comme "complètement nouveau".

Rappelons qu'un autre épisode de Call of Duty Black Ops sortira l'année prochaine. Sous la tutelle de Treyarch, il sera baptisé "Gulf War" et s'orientera donc sur les événements de la Guerre du Golfe.