Les joueurs les plus assidus de la franchise Call of Duty qui utilisent le Call of Duty HQ et multiplient les jeux de la franchise font souvent face à des ralentissements dans l'interface du hub, qui n'est pas franchement des plus pratique.

Pour améliorer la situation, Activision a annoncé du changement de ce côté pour le lancement de Call of Duty Black Ops 6, ainsi qu'une réorganisation des fichiers qui permettra de télécharger Warzone séparément des autres titres.

Mais pour ceux qui ont installé tous les modes MWII, MWIII et Warzone, le téléchargement annoncé peut atteindre 230 Go. Un pack indivisible, qui sera toutefois un mal pour un bien puisque cela permettra par la suite de proposer une meilleure gestion des fichiers aux joueurs, qui pourront mettre à jour chaque module séparément.

Activision a ainsi fait le choix de séparer Warzone des autres titres, et cela implique une limite du partage de certains fichiers et bibliothèques de données, qui devront être installés en double sur les machines. Mais cela permettra également à Activision de proposer quelques fonctionnalités intéressantes comme une technologie de streaming de textures.

L'éditeur explique ainsi que le contenu moins fréquemment utilisé par les joueurs pourra ainsi basculer dans un cache de streaming qui évitera ainsi d'avoir à télécharger ces fichiers sur l'espace de stockage de la console ou PC. D'ailleurs, Activision évoque le fait que de plus en plus de contenu sera inclu dans ce cache pour limiter l'encombrement des jeux sur les différentes plateformes.

Reste que pour préparer l'avenir, il faudra passer par la case téléchargement, et les 230 Go évoqués ont de quoi rebuter les joueurs dont l'espace de stockage est restreint.