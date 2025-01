Activision vient d'annoncer avoir banni plus de 130 000 tricheurs de Call of Duty Black Ops 6 et Warzone, un chiffre impressionnant qui confirme une triste situation sur les jeux en ligne de plus en plus pollués par les tricheurs.

La triche est un fléau qui rapporte : nombreux sont les sites à proposer des outils spécialisés facturés au prix fort, voire à l'abonnement avec des mensualités qui dépassent les 100€... La situation s'envenime sur Call of Duty et Activision semblait désemparé puisque même son module Ricochet assez controversé avec son module à installer en local ne parvient pas à enrayer complètement les abus.

Mais finalement la solution est plus simple que prévu, au moins pour une partie des joueurs. Activision indique ainsi, en marge du lancement de la Saison 2 qu'il sera prochainement possible de désactiver la fonctionnalité de Cross-Play sur Xbox et PlayStation pour les modes classés.

Solution : diviser les joueurs

L'idée est que la triche n'affecte que la version PC du jeu, plateforme sur laquelle il est possible d'installer des programmes tiers. Sur console, ces modules sont inexistants, mais les joueurs sont impactés malgré tout puisque tous les joueurs, des trois plateformes, se rejoignent sur les serveurs.

En restant entre joueurs console, on évite ainsi les tricheurs sur PC qui polluent les parties classées, l'option est actuellement en phase de test et sera déployée au fil de la saison 2.

De plus, Activision annonce avoir préparé un ensemble de nouvelles fonctionnalités de détection de triche et de sanctions pour la Saison 3 et les prochaines saisons... Car séparer les joueurs n'est qu'une solution a minima qui n'entrave pas vraiment les tricheurs.