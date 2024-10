Call of Duty Black Ops 6 est un épisode particulier de la franchise : le tout premier à sortir alors qu'Activision appartient désormais à Microsoft.

Le jeu est particulièrement attendu par les fans de la licence, impatients de se lancer dans le mode histoire, mais surtout dans le mode multijoueur du titre. Rappelons que le mode vague de Zombies est également de la partie dans cet opus qui sortira le 25 octobre sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series, mais également directement dans le Xbox Game Pass.

Pour les joueurs PC, Activision vient de publier un tableau qui référence les configurations nécessaires pour pouvoir en profiter dans les meilleures conditions

La configuration recommandée correspond à du jeu en 1080p avec les graphismes sur élevé et 60 fps. La configuration Compétitif correspond pour sa part à du 4K en ultra.

On remarque ainsi que les configurations demandées restent modestes, ce qui devrait permettre au plus grand nombre d'en profiter sans trop de problèmes.

Activision a également abordé l'avenir du titre et prévoir un premier Battle Pass pour la mi-novembre ( le 14 novembre plus précisément), ce qui devrait largement laisser le temps à chacun de finir le mode histoire et de s'échauffer sur les différents modes multijoueurs.