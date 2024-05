Alors que la rumeur annonçait déjà que le titre d'Activision serait intégré dès son jour de lancement dans le service Xbox Game Pass de Microsoft, l'information vient d'être confirmée.

Activision a publié un trailer en live action pour attiser la curiosité autour de son titre et nous mettre dans l'ambiance de la Guerre du Golfe, sujet qui sera abordé dans le jeu de tir.

Et finalement, c'est le service Xbox qui a vendu la mèche en annonçant avant l'heure que Call of Duty Black Ops 6 sortirait "day one" plus tard cette année au sein du service. Les abonnés au Xbox Game Pass ont ainsi reçu une notification sur leur appareil mobile.

L'intégration d'un jeu aussi important dans le service Xbox Game Pass pourrait donner des ailes à l'abonnement de Microsoft et définitivement conforter la marque dans sa stratégie de miser sur le logiciel plus que sur le matériel à l'avenir.