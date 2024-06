Call of Duty Black Ops 6 a été officialisé par Microsoft et Activision lors d'un événement spécifique qui a permis de mettre en avant le titre, son multijoueur ainsi que le mode zombies.

Mais pour profiter du titre, il faudra disposer de suffisamment d'espace de stockage, sur console comme sur PC.

Et sur ce terrain, on peut die que Call of Duty Black Ops 6 fait déjà dans le record. Microsoft a annoncé sur son site Xbox qu'il faudra compter sur 309,85 Go de stockage occupé par le titre dès son jour de lancement.

Il s'agit d'un encombrement important, un volume assez inhabituel pour un titre dès son jour de sortie... Situation qui relance le débat sur les capacités de stockage des consoles de salon nouvelle génération, limité à 1 To et dont les cartes d'extension sont facturées au prix fort.

De plus, l'espace annoncé par Microsoft ne tient pas compte d'un éventuel patch Day One qui pourrait ajouter 40 à 50 Go de plus à l'ensemble...