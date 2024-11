La situation se confirme : Call of Duty Black Ops 6 est un véritable succès, et serait déjà devenu l'épisode profitant du meilleur démarrage jamais réalisé par la licence tout entière.

Selon Activision, CoD BO6 est ainsi le meilleur lancement pour la franchise et il bat trois critères principaux : le total de joueurs, le nombre d'heures jouées et le total de parties réalisées le tout réuni en seulement 3 jours.

Matt Cox, le directeur du titre a tenu à remercier les joueurs, en précisant que son équipe a tout mis en oeuvre pour rendre le jeu attractif au plus grand nombre.

La sortie du jeu est par ailleurs idéale : avant les fêtes de fin d'année pour se permettre de multiplier les mises à jour de contenu et de correctifs ces prochains mois. Mais on peut également considérer que l'intégration du titre au sein de l'abonnement Xbox Game Pass a également énormément dopé les chiffres du jeu puisqu'il est bien plus facile de payer un abonnement à moins de 15€ que de se payer le titre au prix fort de 70€.

Cette période de fin d'année devrait permettre au titre de gonfler un peu plus ses chiffres. Activision en profite au passage pour indiquer que la franchise venait de passer le cap des 500 millions d'unités vendues, lui permettant de devenir l'une des plus rentables du secteur.