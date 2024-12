Pour renforcer son image et séduire de plus en plus de joueurs, la franchise Call of Duty cède à son tours au sirènes des collaborations.

Et puisque la période est synonyme du lancement de la deuxième saison de la série Squid Games sur Netflix, pas étonnant de la voir débarquer au sein du jeu de tir d'Activision.

Mais cette arrivée n'est pas franchement du gout de tous les joueurs de Call of Duty, surtout quand elle implique la création d'un nouveau pass de combat payant...

Call of Duty Black Ops 6 est le titre de la franchise qui a connu le plus gros lancement de l'histoire, et pourtant Activision affiche une gourmandise de plus en plus grande. Passé le jeu à 70 dollars, le titre encourage à l'achat d'un Battle Pass à 10 dollars, d'un addon BlackCell à 30 dollars, et désormais un second battle Pass baptisé "Squid Game Premium Event Pass" avec des récompenses exclusives.

Le nouveau pass propose aux joueurs de débloquer l'opérateur Front Man et d'accéder à des modes de jeu temporaires. Des ajouts dont beaucoup doutent de l'intérêt, d'autant que le jeu continue d'être perturbé par des bugs et la triche de certains joueurs.

Ce passage à la caisse est la goutte de trop pour de nombreux joueurs qui regrettent ainsi que les efforts d'Activision soient poussés en faveur des microtransactions plutôt qu'à l'équilibrage et à résoudre les problèmes en jeu.

La monétisation à outrance de la franchise vient de franchir un nouveau cap, peut être celui de trop au regard de la gronde des joueurs. Car s'il n'est pas rare de voir des jeux miser sur des microtransactions comme Fortnite, il faut rappeler qu'à la base, Black Ops 6 est un jeu payant.