Il semble que la situation n'en finira jamais : Call of Duty Black Ops 6 n'est pas encore sorti que les tricheurs gâchent déjà l'expérience aux joueurs...

La bêta du titre à peine lancé, on voit déjà les tricheurs sévir, à grand renfort d'Aimbot, Wallhack et autres ESP. Et pourtant Activision avait clamé haut et fort que le prochain volet de la franchise profiterait d'une nouvelle version plus performante du logiciel antitriche Ricochet.

Day one of the Black ops 6 beta we are cooked pic.twitter.com/O5EKdQhK0P — Futives (@futiveslol) August 30, 2024

Sur X, on peut ainsi voir quelques captures de parties dans lesquels les joueurs doivent faire face à des tricheurs, capables de les voir à travers les murs.

Le titre est ainsi déjà lourdement critiqué, ou plutôt la politique d'Activision de conserver un moteur qui propose trop de failles pour les tricheurs. Dès que le titre sortira, les services de triche repartiront de plus belle, et Call of Duty semble inexorablement voué à subir ces effets néfastes de joueurs peu scrupuleux.

Solution pour les joueurs console : désactiver le cross play, puisque ces outils sont majoritairement disponibles sur PC. Même si l'on a vu quelques modules de triche sur console, ils restent minoritaires.

En attendant, certains sites Internet mettent déjà en avant des services de triche pour Call of Duty Black Ops 6, avec des prix démarrent à 10€ par mois.