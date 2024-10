Le lancement de Call of Duty Black Ops 6 ce 25 octobre était un événement pour toute une communauté de joueurs. Premier épisode de Call of Duty sous la coupe de Microsoft, COD Black Ops 6 est également le premier épisode à sortir simultanément sur le marché et dans le Xbox Game Pass.

Si Activision n'a pas encore partagé de chiffres, d'autres acteurs confirment le succès du lancement. C'est le cas du fournisseur d'accès britannique EE (British Telecom) qui a indiqué ce week-end que le lancement du titre a généré "le plus gros trafic jamais enregistré pour le lancement d'un jeu" sur ses infrastructures réseau avec un pic le lundi 21, période de préchargement.

Le Xbox Live a ainsi généré une augmentation de trafic de 144%, preuve que les abonnés du Xbox Game Pass attendaient le titre de pied ferme...

Mais le succès ne se limite pas au Xbox Game Pass, puisque Steam a également enregistré de jolis scores avec plus de 306 000 joueurs simultanés lors du Week-End, un chiffre qui dépasse celui des précédents volets.

L'intégration du titre au sein du Xbox Game Pass ne semble pas se présenter comme un frein majeur à la vente du jeu, qui continue de réaliser d'excellents scores sur PC et PlayStation quoiqu'il arrive.