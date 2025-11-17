C'est la douche froide pour les joueurs solo. Le nouveau Call of Duty: Black Ops 7, fraîchement lancé, impose une expérience "online-first" qui dénature totalement son mode histoire.

Les premiers retours des critiques et des joueurs sont unanimes : Treyarch et Raven Software ont conçu une campagne qui ressemble à un lobby en ligne, même quand on est seul.

Concrètement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en solo ?

Tout ce qui fait un mode solo a disparu. La campagne de BO7 impose non seulement une connexion internet permanente, mais elle va plus loin.

Il est impossible de mettre le jeu en pause. Il n'y a aucun checkpoint. Si vous êtes inactif, le jeu vous éjecte. Vous devez aller aux toilettes ? Vous devrez recommencer la mission.

De plus, il n'y a aucune option de difficulté. Le jeu est calibré pour 4 joueurs co-op, mais si vous jouez seul, vous n'avez pas de compagnons IA. Une mission demande de poser 4 C4 ? Vous devrez faire 4 allers-retours.

Le jeu ressemble-t-il à Warzone ?

Oui, c'est une fusion. Les critiques décrivent la campagne de ce nouvel Ops comme une extension de Warzone. Tuer des ennemis rapporte de l'XP pour débloquer des items. Les missions réutilisent les cartes de Warzone.

Pire, les ennemis ont des barres de vie et de l'armure, allongeant considérablement le temps pour les abattre, comme dans le battle royale. Cette influence de Warzone se mêle à une histoire "thriller psychologique" jugée bizarre, incluant des boss géants, des cyborgs, et même un arbre vivant.

Comment se positionne le jeu face à la concurrence ?

Le démarrage est mauvais sur Steam. Black Ops 7 reçoit un accueil "Mitigé". Surtout, son pic de joueurs au lancement (86 852) est écrasé par celui de Battlefield 6 (747 440) sorti en octobre. C'est plus de 8 fois moins.

L'utilisation d'IA générative pour les cartes de visite (style Ghibli) est aussi critiquée. Le seul bémol à ce constat : Call of Duty est sur le Game Pass. Cela attire une large part des joueurs hors de Steam, mais l'accueil de la campagne reste un échec critique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le mode co-op est-il nouveau ?

C'est un retour. C'est la première campagne co-op depuis Black Ops II, sorti il y a plus de dix ans. Le problème est que cet ajout a rendu l'expérience solo quasi impossible.

Les développeurs ont-ils utilisé l'IA ?

Oui, et cela se voit. De nombreuses cartes de visite (calling cards) en multijoueur utilisent un style artistique rappelant le Studio Ghibli, un motif très courant dans l'art généré par IA, ce qui a attiré les critiques.

Le jeu solo est-il vraiment si difficile ?

Il n'est pas "difficile" au sens traditionnel, il est "pénible". Devoir répéter 4 fois les objectifs d'une équipe de 4 sans aide est répétitif. De plus, les critiques rapportent que le jeu continue de jouer les dialogues de coéquipiers... qui ne sont pas là.