Le prochain Call of Duty prévu pour une sortie cette année pourrait être un épisode charnière pour toute la franchise. Les développeurs auraient ainsi fait le choix de procéder à un changement de taille au niveau de la campagne du jeu.

Call of Duty : Black Ops Gulf War devrait ainsi se rapprocher un peu plus de Far Cry que de la traditionnelle recette adoptée par la franchise depuis son lancement. Il serait ainsi question de proposer un monde ouvert avec des véhicules permettant d'évoluer plus rapidement vers les objectifs, et même un système de voyage rapide à travers divers checkpoints.

Selon des fuites relayées par Tom Henderson, on retrouverait des missions traditionnelles avec un scénario assez bien ficelé, néanmoins le joueur serait plus libre de ses déplacements. Le mode campagne ferait revenir certaines figures emblématiques de la franchise Black Ops, notamment Adler.

Ce choix d'un monde ouvert serait également adopté dans le développement Call of Duty suivant attendu en 2025. Activision tirerait profit de son expérience développée sous Warzone et ses cartes immenses pour proposer des environnements pertinents et détaillés, tout en intégrant des missions impliquant des changements majeurs de décor au fil du déroulement de l'histoire.

Call of Duty Black Ops Gulf War est attendu pour le mois d'octobre 2024 même s'il n'a pas encore été officialisé par Activision.