Activision a repris la main sur sa franchise Call of Duty : après quelques épisodes quelque peu boudés du public, l'éditeur est revenu en force avec Modern Warfare 2. Le remake a immédiatement séduit les joueurs et s'impose comme un des best-sellers de l'année 2022.

Le volet a également été appuyé par le lancement de Warzon 2.0, le Battle Royale gratuit dans l'univers de CoD qui propose sans cesse toujours plus de contenu et évolue au fil des saisons.

Call of Duty : la feuille de route pour 2023 en fuite

Le récent piratage d'Activision a permis de mettre la main sur un calendrier qui dévoile les prochaines sorties de contenu pour la licence, et qui évoque même un nouveau jeu "premium" dans l'univers de Call of Duty prévu pour 2023.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.

Ce seraient ainsi 6 saisons qui sont déjà prévues et programmées par Activision. Rappelons que nous sommes en pleine Saison 2. Voici la feuille de route partagée :

Saison 3 : du 15/03 au 15/05

Saison 4 : du 15/05 au 1607

Saison 5 : durant l'été

Saison 6 : du 15/09 au 08/10.

Seraient prévues des mises à jour de mi-saison (mises à jour Reloaded) avec un total de 7 cartes majeures.

Les fuites évoquent également un événement baptisé "Haunting of Saba" prévu pour Halloween, de nouveaux opérateurs dont certains seraient "sous licence" et qui impliquent donc des collaborations et cross-overs avec d'autres licences, une petite carte fera son apparition en saison 4.