Voilà une déclaration qui va dans la lignée du positionnement affiché par Microsoft depuis l'année dernière et l'objectif de rachat d'Activision Blizzard. La marque américaine martèle depuis 1 an souhaiter étendre un maximum de franchises sur un maximum de plateformes, une réponse indirecte aux accusations de Sony concernant la volonté de Microsoft de conserver Call of Duty pour son environnement Xbox.

Microsoft a donc récemment évoqué la situation en la prenant pour exemple à ne pas suivre, à savoir la tentative d'Activision de limiter la diffusion de Call of Duty sur la plateforme Battle.net. Pour la firme de Redmond, le geste a été un "échec retentissant".

Call of Duty Black Ops 4 : un succès limité à cause du Battle.net

En 2018, Activision annonçait ainsi que la version PC de Call of Duty Black Ops 4 ne serait pas diffusé sur Steam mais proposé en exclusivité sur Battle.net, la plateforme de Blizzard.

Pendant 5 années, Activision a maintenu ses positions avant de revenir sur son choix et de lancer Call of Modern Warfare II sur Steam. Initialement, c'est Call of Duty qui devait aider la plateforme Battle.net à gagner en popularité, mais cela n'a pas vraiment fonctionné.

Cet exemple, Microsoft l'a fourni à la FTC pour prouver qu'une plateforme n'a pas besoin de Call of Duty pour réussir et que la franchise ne garantissait pas non plus le succès. Microsoft a pointé du doigt que le fait de limiter une franchise à un seul service n'était pas rentable et qu'il valait mieux multiplier les supports pour garantir du succès d'un titre.