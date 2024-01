La franchise Call of Duty est une institution dans le monde du jeu vidéo et elle connait un succès colossal depuis plus de 20 ans maintenant. Toutefois, tous les épisodes n'ont pas la même popularité, et il est même arrivé qu'Activision annule certains projets.

C'est le cas d'un ancien titre qui s'affiche sur Twitter depuis quelques jours, sous l'impulsion d'un ancien développeur. Sur X, on peut ainsi voir tourner une vidéo qui présente du gameplay de Call of Duty NX1, un épisode malheureusement annulé.

C'est Brian Bright qui a apporté quelques précisions à la vidéo, puisqu'il était lui-même en charge du volet multijoueur du titre lorsqu'il était en développement chez Neversoft. Le studio avait ainsi mis de côté la franchise Guitar Hero pour se lancer dans un épisode de Call of Duty.

Il était donc question d'un Call of Duty futuriste, qui présente une mission se déroulant sur la lune avec des expériences de faible gravité. Le jeu disposait de 2 ou 3 missions de campagne et le mode multijoueur était déjà bien avancé, avant que tout ne soit annulé.

Le titre n'aura jamais vu le jour, mais aura certainement inspiré Call of Duty Infinite Warfare pour son côté futuriste. L'annulation a sans doute été un bon choix, car malgré l'originalité proposée, force est de constater qu'Infinite Warfare qui est sorti plus tard n'a pas réussi à séduire les joueurs, et globalement chaque épisode de Call of Duty abordant un futur trop éloigné n'a pas connu de véritable succès.