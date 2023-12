Nvidia a donc annoncé en grande pompe l'arrivée de la franchise Call of Duty sur son service de Cloud Gaming GeForce Now.

L'arrivée fait écho au partenariat et aux engagements noués avec Microsoft sur le partage des franchises acquises lors du rachat d'Activision Blizzard. Après Age of Empires, Forza ou encore Gears, le GeForce Now propose désormais des jeux Activision et notamment Call of Duty Modern Warfare III ainsi que Call of Duty Warzone.

En marge de l'arrivée de Call of Duty, Nvidia a également annoncé une douzaine d'autres titres dont voici la liste :