La version mobile de Call of Duty a été lancée en 2019 avec plusieurs années d'attente, et sans surprise, elle a connu un succès immédiat.

De par la puissance de la franchise et son aspect free to play, le titre séduit les amateurs de Call of Duty. Et alors que l'on célèbre les 5 années du titre, la saison 10 se prépare avec une annonce : le titre vient de franchir le cap du milliard de téléchargements.

Pour cette nouvelle saison, les joueurs pourront mettre la main sur un nouveau pistolet mitrailleur USS9, profiter d'une nouvelle classe Téléporteur dans le mode Battle Royale. Il est également question de pouvoir débloquer des skins d'opérateurs en effectuant des missions spéciales, et d'un Battle Pass particulièrement fourni pour cette édition.