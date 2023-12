Si vous n'êtes pas encore décidé à acheter Call of Duty Modern Warfare 3 ou que vous êtes simplement curieux, Activision vient de lancer une opération permettant à chacun de s'essayer au titre gratuitement, l'espace de quelques jours.

C'est un peu un cadeau de Noël en avance : COD MW3 est gratuit depuis hier soir 19h et jusqu'au 18 décembre prochain à 19h.

Pendant ce temps, il sera possible d'accéder au mode multijoueur sur 6 cartes complètes : Terminal, Highrise, Rust, Shipment, Afghan et Meat, et de profiter de 4 modes de jeu : Match à mort par équipe, Point Stratégique, Domination et Elimination Confirmée.

Il sera également possible de profiter des Guerres terrestres faisant s'affronter deux équipes de 32 joueurs, le tout sur 3 cartes : Popov Power, Orlov Military Base et Levin Resort. Enfin, le mode zombie sera également accessible.

Seule la campagne restera inaccessible, puisqu'elle ne propose que quelques heures de jeu au total.

Pour Activision, l'offre permettra aux joueurs de s'essayer au titre avec l'espoir de les encourager à l'acheter... Situation qui passe mal auprès des joueurs qui ont déjà payé le jeu et qui regrettent un titre qui a plus l'apparence d'une extension de MW2 que d'un titre à part entière.