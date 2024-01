Activision ne semble pas en capacité d'enrayer la triche au sein du mode multijoueur de sa franchise Call of Duty. Parmi les plus populaires au monde, la franchise est également particulièrement prisée des tricheurs, qui rivalisent d'ingéniosité pour développer des outils toujours plus performants...

Si l'éditeur s'investit lourdement dans le développement de mesures anti triches, notamment avec le lancement il y a quelque temps de Ricochet et d'un système exploitant l'intelligence artificielle pour repérer les tricheurs plus efficacement, ces derniers gardent systématiquement un train d'avance.

La triche prend du galon

Et le nouvel outil actuellement utilisé a de quoi faire froid dans le dos et rebuter les joueurs légitimes. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux présente ainsi un joueur qui se fait abattre par un autre, qu'il n'est pas en mesure de voir.

On ne parle pas de wallhack, d'aimbot ou de tir à l'autre bout de la carte, mais de joueurs ayant la capacité de se rendre invisibles aux autres. Dans la vidéo, la victime se fait exécuter au couteau par un adversaire complètement invisible.

Il se pourrait qu'il s'agisse d'un problème lié au serveur ou à la connexion à Internet du joueur, comme le suggèrent certains utilisateurs. Et beaucoup espèrent qu'il s'agit de cela, sans quoi si un tel logiciel de triche existe bel et bien, les parties multijoueurs de Call of Duty risquent de ne plus avoir la même saveur.