Le prochain hit d'Activision est en passe de lancer son accès anticipé : Call of Duty Mordern Warfare III se dévoile un peu avant l'heure.

Activision prépare le lancement de l'accès anticipé à sa bêta pour les joueurs sur PlayStation ayant précommandé le titre. À compter d'aujourd'hui il sera possible de profiter du jeu en version limitée, puis à compter du 8 et jusqu'au 10, tout le monde pourra s'essayer au jeu.

Mais pas la peine d'attendre 18h pour se faire une idée du jeu puisque des vidéos fuitent déjà un peu partout sur la toile.

Reste qu'à compter de 18h, Activision proposera un Call of Duty Next qui sera l'occasion de présenter le titre, les cartes multijoueurs ainsi que le mode zombies et les nouveautés apportées à Warzone.

Call of Duty Modern Warfare III sortira le 10 novembre prochain sur PS5, PC et Xbox Series