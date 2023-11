Franchise parmi les plus populaires au monde, mais également des plus prolifiques, Call of Duty reviendra d'ici quelques jours avec un nouvel épisode qui se déclinera sur consoles et PC.

Le 10 novembre sortira donc Call of Duty Modern Warfare III, dernier volet de la franchise à sortir sous l'indépendance d'Activision puisque l'éditeur va être racheté par Microsoft prochainement.

Les joueurs se demandent ainsi ce qu'il en sera au jour de sortie des configurations nécessaires à profiter pleinement du jeu. Et comme toujours, Activision et Beenox ont fait des pieds et des mains pour optimiser leur titre, afin de permettre à une majorité de joueurs de lancer le jeu sur des plateformes modestes.

Néanmoins, il est un point sur lequel il ne semble plus possible de faire des économies : l'espace disque nécessaire à héberger les fichiers du jeu. Il faudra ainsi compter sur 149 Go de stockage au minimum, et en SSD de préférence pour la campagne.

Le mode multijoueur seul se contentera de 79 Go de stockage, et même seulement 38 Go si les joueurs disposent déjà de CoD HQ sur leur machine. La bonne nouvelle étant, pour ceux disposant de peu d'espace disque, qu'il sera possible de désinstaller les fichiers affairant au mode campagne une fois que celle ci sera terminée pour pouvoir se concentrer uniquement au multijoueur.

Les configurations annoncées s'annoncent ainsi particulièrement modestes, et même la configuration la plus poussée ne demandera pas la crème de la crème du matériel disponible sur le marché. Il faudra ainsi composera avec ces équipements :

Configuration minimale:

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire vive : 8 Go

Cache pour contenu haute définition : jusqu'à 32 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960/GTX 1650 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire vidéo : 2 Go

Stockage : SSD, 149 Go disponibles (78 Go si CoD HQ et Warzone déjà installés)

Configuration recommandée:

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit

Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire vive : 16 Go

Cache pour contenu haute définition : jusqu'à 32 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT

Mémoire vidéo : 8 Go

Stockage : SSD, 149 Go disponibles (78 Go si CoD HQ et Warzone déjà installés)

Configuration 4K ultra:

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire vive : 16 Go

Cache pour contenu haute définition : jusqu'à 64 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 ou AMD Radeon RX 6800XT

Mémoire vidéo : 10 Go

Stockage : SSD, 149 Go disponibles (78 Go si CoD HQ et Warzone déjà installés)

Le préchargement du jeu sera accessible 48h avant le lancement du titre qui est prévu pour le 10 novembre à 5h00 heure de Paris.