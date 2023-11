Depuis le 2 novembre dernier, les joueurs PC et consoles qui ont précommandé Call of Duty Modern Warfare III profitent d'un accès anticipé à la campagne du jeu. L'occasion de découvrir le titre en avance sur les autres joueurs avant la sortie complète programmée au 10 novembre prochain.

Mais pour de nombreux joueurs, le compte n'y est pas : Call of Duty Modern Warfare 3 n'atteint pas les exigences graphiques des joueurs en 2023. En parallèle de nombreux problèmes de latence, expulsion du jeu, ou même progression intégralement perdue, les joueurs ont découvert un titre aux graphismes qui datent...

C'est un peu la patte de Call of Duty : proposer un jeu optimisé pour la grande majorité des plateformes pour permettre à chacun de joueur dans les meilleures conditions possibles. Mais voilà, si un temps le titre a profité d'un bond significatif dans les graphismes, l'évolution du moteur IW Engine commence à s'essouffler, et la version 9.0 du moteur ne parvient plus à suivre face à l'Unreal Engine 5.

Alors certes, Call of Duty Modern Warfare 3 se rend accessible à un large panel de configurations... Néanmoins, à la vue de certaines textures, on se croirait presque dans les jeux datant de 2009, comme Activision aimait à la souligner en évoquant le retour de certaines cartes en jeu datant de cette époque...