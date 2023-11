Alors queModern Warfare 2 avait profité d'un lancement record, la situation est bien moins glorieuse pour Modern Warfare 3.

Le titre d'Activision ne fait pas l'unanimité auprès des fans, et cela se ressent déjà sur les chiffres de vente.

Critiqué pour sa campagne très limitée, Modern Warfare 3 peine à convaincre au Royaume-Uni. Licence traditionnellement bien accueillie sur le territoire, le volet suit la lancée de Call of Duty Vanguard avec des critiques de plus en plus défavorables et des ventes qui sont loin des attentes de l'éditeur.

Modern Warfare 3 fait mieux que MW2 au Royaume-Uni

Il faut dire que la presse spécialisée est unanime : la campagne proposée sur le titre est tout simplement nulle, et cela s'explique assez facilement puisque Sledgehammer n'a eu qu'un an et demi pour préparer son titre.

Les premiers chiffres nous viennent ainsi du Royaume-Uni, relayés par GamesIndustry.biz. Sur son premier week-end de lancement, Call of Duty Modern Warfare III a réalisé un moins bon démarrage que Modern Warfare 2 avec 25% de ventes en moins. Sur le total des ventes en physique, 72% sont réalisées sur PS5 contre 20% pour Xbox.

Reste à savoir si ces chiffres, centrés sur les ventes physiques mettent réellement en lumière un échec en devenir ou s'il ne s'agit que de constater que le dématérialisé a de nouveau fait un bond en avant entre la sortie du précédent volet et Modern Warfare III.