C'est peut-être la fin d'une longue attente pour les fans de la franchise Call of Duty : il se pourrait que la saga s'invite plus largement dans le Xbox Game Pass de Microsoft.

Une nouvelle classification pour d'anciens titres

Malgré le rachat d'Activision par Microsoft, l'intégration des grosses licences des studios acquis dans le service Xbox Game Pass reste limitée. Et l'intégration de Call of Duty et de ses épisodes majeurs dans l'abonnement de Microsoft peine à arriver...

Pourtant, de nouvelles pistes pourraient aller dans le sens de l'arrivée de Call of Duty Modern Warfare 2 et 3 au sein du Xbox Game Pass et PC Game Pass.

Les deux titres ont récemment reçu de nouvelles classifications par l'organisme australien avec des évaluations MA 15+ enregistrées ce 3 avril dernier avec une date de production fixée à 2025 pour la version cross gen PS5 / Xbox pour Modern Warfare 2.

L'organisme ne donne pas de précision sur le contenu des titres ni détails, mais tout porte à croire qu'il s'agit des éditions de 2009 et 2011 qui devraient intégrer prochainement le Xbox Game Pass, conformément à de précédentes rumeurs.