L'image est digne d'un film d'espionnage, mais elle est bien réelle. Une habitante de New York a découvert un étrange téléphone enterré dans son jardin. Il ne s'agissait pas d'un simple objet perdu. C'était un smartphone transformé en véritable dispositif de surveillance. La police alerte : c'est une nouvelle tactique de plus en plus utilisée par les cambrioleurs pour préparer leurs méfaits.

Un téléphone transformé en caméra espion

L'histoire de Mary Kehoe, une résidente du Queens, fait froid dans le dos. Elle a trouvé un appareil qui ressemblait à un smartphone, soigneusement emballé dans du ruban adhésif noir et partiellement enterré dans son jardin. Seul l'objectif de la caméra était visible. Le but de l'installation est simple et glaçant : filmer les allées et venues des habitants, connaître leurs routines, et surtout, repérer le moment idéal où la maison est vide pour passer à l'acte.

Une méthode "low-cost" qui se répand

Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Des incidents similaires ont été signalés dans plusieurs États américains. Les malfaiteurs n'ont pas besoin de matériel sophistiqué. Comme l'explique un sergent de la police de Glendale, cela peut être n'importe quel type de caméra numérique et sans fil. Elle peut être bon marché ou chère. Un simple appareil acheté sur Amazon, couplé à une batterie externe, suffit pour mettre en place ce système de surveillance illégale.

Comment se protéger et que faire ?

Face à cette menace, la vigilance est le meilleur atout. La police recommande des gestes de bon sens : bien tailler ses haies et ses buissons pour éliminer les cachettes, et installer des lumières à détection de mouvement. Il faut aussi garder un œil attentif sur tout objet qui semble déplacé dans son jardin. La solidarité entre voisins est également une arme efficace. Si quelque chose vous paraît suspect, même une petite lumière étrange, le réflexe est simple : ne pas y toucher et appeler immédiatement les autorités locales.