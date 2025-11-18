Dernière ligne droite pour le Singles' Day sur AliExpress ! L'événement prend fin demain soir, il ne vous reste donc que très peu de temps pour profiter des prix les plus bas de 2025, avec des remises tombant jusqu'à -80 %. Pensez à cumuler ces offres avec les codes promos suivants (dans la limite des stocks disponibles) :

2 € de remise dès 10 € d'achat : 11FR02 (nouveau code)

3 € de remise dès 15 € d'achat : 11FR03

5 € de remise dès 29 € d'achat : 11FR05

12 € de remise dès 69 € d'achat : 11FR12

20 € de remise dès 129 € d'achat : 11FR20

40 € de remise dès 249 € d'achat : 11FR40

60 € de remise dès 369 € d'achat : 11FR60

70 € de remise dès 469 € d'achat : 11FR70 (nouveau code)

75 € de remise dès 469 € d'achat : 11FR75

85 € de remise dès 549 € d'achat : 11FR85

Et pour faire baisser la facture au maximum, ne manquez pas non plus ces deux bonus :

➡️ Le bonus PayPal : si votre panier atteint 299 €, choisissez le paiement via PayPal pour débloquer automatiquement 33 € de remise.

Bon à savoir : cette offre fonctionne même si vous optez pour le paiement en 4 fois.



➡️ Le défi "Secouez et gagnez" : rendez-vous sur l'application mobile AliExpress et secouez simplement votre smartphone. C'est un moyen ludique et rapide de décrocher des cadeaux ou des coupons exclusifs de dernière minute.

Nous sommes désormais dans l'avant-dernier jour de l'événement : pour ne pas passer à côté des meilleures affaires avant la clôture, voici notre sélection des offres imbattables du moment.

11.11 AliExpress : TOP 20 de l'avant-dernier jour

Retrouvez les meilleures affaires en un clic grâce à ces liens essentiels :

➡️ Centre des coupons : récupérez vos remises ici.

➡️ Guide du 11.11 : les conseils pour acheter malin.

➡️ Accueil 11.11 : l'accès direct aux ventes flash.

➡️ Top ventes : la liste des produits préférés des acheteurs.