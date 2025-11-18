Dernière ligne droite pour le Singles' Day sur AliExpress ! L'événement prend fin demain soir, il ne vous reste donc que très peu de temps pour profiter des prix les plus bas de 2025, avec des remises tombant jusqu'à -80 %. Pensez à cumuler ces offres avec les codes promos suivants (dans la limite des stocks disponibles) :
- 2 € de remise dès 10 € d'achat : 11FR02 (nouveau code)
- 3 € de remise dès 15 € d'achat : 11FR03
- 5 € de remise dès 29 € d'achat : 11FR05
- 12 € de remise dès 69 € d'achat : 11FR12
- 20 € de remise dès 129 € d'achat : 11FR20
- 40 € de remise dès 249 € d'achat : 11FR40
- 60 € de remise dès 369 € d'achat : 11FR60
- 70 € de remise dès 469 € d'achat : 11FR70 (nouveau code)
- 75 € de remise dès 469 € d'achat : 11FR75
- 85 € de remise dès 549 € d'achat : 11FR85
Et pour faire baisser la facture au maximum, ne manquez pas non plus ces deux bonus :
➡️ Le bonus PayPal : si votre panier atteint 299 €, choisissez le paiement via PayPal pour débloquer automatiquement 33 € de remise.
Bon à savoir : cette offre fonctionne même si vous optez pour le paiement en 4 fois.
➡️ Le défi "Secouez et gagnez" : rendez-vous sur l'application mobile AliExpress et secouez simplement votre smartphone. C'est un moyen ludique et rapide de décrocher des cadeaux ou des coupons exclusifs de dernière minute.
Nous sommes désormais dans l'avant-dernier jour de l'événement : pour ne pas passer à côté des meilleures affaires avant la clôture, voici notre sélection des offres imbattables du moment.
11.11 AliExpress : TOP 20 de l'avant-dernier jour
- SSD interne Crucial P310 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 - 1 To à 83,39 € avec le code 11FR12 (jusqu'à 7100 Mo/s)
- Casque Bluetooth à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 - Noir ou orange à 115,60 € avec le code 11FR12 (conduction osseuse + conduction aérienne, ajustement intelligent du volume, jusqu’à 12h d'autonomie, charge rapide, IP55, appels clairs...)
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - Argent à 117,41 € avec le code 11FR20 (réduction active de bruit jusqu'à 33 dB, audio 360, Galaxy AI, compression et encodage en format audio jusqu'à 24bit / 96kHz, IP57, jusqu’à 6h d'autonomie avec ANC...)
- AMD Ryzen 5 9600X à 162,96 € avec le code 11FR20 (jusqu'à 5,4 GHz, 6 cœurs, 12 threads, cache 38 Mo, socket AM5, TDP 65W, pas de ventilateur)
- Redmi Pad Pro - 256 Go Gris ou vert à 165,87 € avec le code 11FR20 (12,1" 2,5K 120Hz, Gorilla Glass 3, Snapdragon 7s Gen 2 4nm, stockage jusqu’à 1,5 To, 10000 mAh, charge rapide 33W, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, audio Hi-Res, IP52)
- Console portable Retroid Pocket 5 - Bleu ou gris à 167,71 € avec le code 11FR20 (5,5" AMOLED, Android 13, éclairage RVB, 107% sRGB, Snapdragon 865, GPU Adreno 650, joysticks effet Hall, WiFi 6, Bluetooth 5.1, 5000 mAh)
- Balai vapeur / aspirateur Tineco Floor One S7 Steam à 247,39 € avec le code 11FR40 (nettoyage vapeur 140°C et nettoyeur vapeur à main intégré, puissance d'aspiration constante, autopropulsion, chauffe rapide, nettoyage brosse du rouleau et tuyaux avec eau propre + vapeur + séchage centrifuge, autonomie jusqu'à 40 min...)
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 249,08 € avec le code 11FR40 (jusqu'à 5 GHz, 8 cœurs, 16 threads, cache 104 Mo, socket AM5, TDP 65W, pas de ventilateur)
- Xiaomi TV QLED A Pro 43 4K 2025 à 259 € avec le code 11FR40
- Trottinette électrique iScooter iX3 à 274,75 € avec le code 11FR40 (800W, max 40 km/h, autonomie jusqu'à 40 km, pneus tout-terrain 10")
- Xiaomi Pad 7 Pro - 256 Go à 274,89 € avec le code 11FR40 (11,2" 3,2K 144Hz, max 800 nits, HDR, compatibilité Dolby Vision, Xiaomi HyperAI, Gemini, Snapdragon 8s Gen 3, 8850 mAh, HyperCharge 67W, 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, caméra arrière 50MP, WiFi 7...)
- Xiaomi TV A 65 4K 2025 à 319,99 € avec code 11FR60
- POCO F7 5G - 12 + 512 Go Argent, blanc ou noir à 325,67 € avec le code 11FR40 (6,83" AMOLED 1,5K 120Hz, 6500 mAh, HyperCharge 90W, capteur Sony 50MP avec OIS, IP68, Snapdragon 8s Gen 4...)
- Mini PC / NAS AOOSTAR WTR Pro à 325,95 € avec le code 11FR60 (Ryzen 7 5825U, graphiques Radeon, prise en charge double SODIMM DDR4-3200 jusqu'à 64 Go et stockage M.2 2280-NVMz x1, 2,5/3.5 SATA x4 jusqu'à 4x 22 To, triple affichage 4K, 2x RJ45, WiFi 6, BT 5.2)
- OnePlus Pad 3 - 12 + 256 Go Argent ou bleu à 339,44 € avec le code 11FR60 (13,2" 3,4K 144Hz, 900 nits, 8 haut-parleurs, Snapdragon 8 Elite, 12140 mAh, charge 80W, IA OnePlus / Gemini, WiFi 7, Bluetooth 5.4...)
- Caméra DJI Osmo Pocket 3 à 340,22 € avec le code 11FR60 (capteur CMOS 1", vidéos 4K jusqu'à 120 ips, écran tactile 2", stabilisation mécanique sur 3 axes, profondeur de couleur 10 bits...)
- AMD Ryzen 7 9800X3D à 348,76 € avec le code 11FR60 (jusqu'à 5,2 GHz, 8 cœurs, 16 threads, cache 96 Mo, socket AM5, TDP 120W, pas de ventilateur)
- PlayStation 5 Slim - Édition numérique à 368,80 € avec le code 11FR60
- Mini PC CHUWI AuBox à 377,56 € avec le code 11FR60 (Core i9-13900HK, compatible Iris Xe, RAM 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4, quadruple affichage jusqu'en 8K, 2x 2,5G)
- Drone DJI Mini 5 Pro à 578,98 € avec le code 11FR85 (capteur CMOS 1" 50MP, vidéos 4K 60 ips et jusqu'à 120 ips pour les ralentis, mode téléobjectif 48 mm avec zoom x2, détection d’obstacles omnidirectionnelle avec capteur LiDAR, ActiveTrack 360° amélioré...)
