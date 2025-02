Disponible en deux versions (PoE et Wi-Fi), la nouvelle Aqara Camera Hub G5 Pro est une caméra de sécurité extérieure 4MP dotée d’une vision nocturne en couleur et d’une intelligence artificielle embarquée capable de reconnaître les visages et les véhicules.

Les vidéos en direct et enregistrées sont chiffrées de bout en bout pour garantir la protection de votre vie privée. De plus, son stockage eMMC peut être synchronisé avec le cloud ainsi qu’avec un système NAS pour un enregistrement local sécurisé.

L’Aqara Camera Hub G5 Pro est compatible avec les principales plateformes domotiques, notamment Apple Home (y compris HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home et SmartThings. En plus de son rôle de caméra de surveillance, elle agit comme un véritable centre de gestion pour votre maison connectée en extérieur. Elle fonctionne en effet comme contrôleur Matter, routeur frontière Thread et hub Zigbee, permettant de gérer les accessoires Aqara et les appareils Matter de tierces parties.

Parmi ses fonctionnalités, on retrouve donc :

Une qualité d’image supérieure avec vision nocturne en couleur : équipée d’un capteur 4MP (2688×1520 px), d’une ouverture f/1.0 et d’un champ de vision de 133°, la G5 Pro capte des images détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Son capteur 1/1.8” avec refroidissement au graphène améliore la visibilité de nuit, et un projecteur réglable ainsi qu’un haut-parleur de 100 dB permettent d’éloigner les intrus.





équipée d’un capteur 4MP (2688×1520 px), d’une ouverture f/1.0 et d’un champ de vision de 133°, la G5 Pro capte des images détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Son capteur 1/1.8” avec refroidissement au graphène améliore la visibilité de nuit, et un projecteur réglable ainsi qu’un haut-parleur de 100 dB permettent d’éloigner les intrus. Un hub domotique pour l’extérieur : bien plus qu’une simple caméra, elle connecte et gère les appareils Aqara et les accessoires compatibles Matter, étendant ainsi votre réseau domotique à l’extérieur de votre domicile.





bien plus qu’une simple caméra, elle connecte et gère les appareils Aqara et les accessoires compatibles Matter, étendant ainsi votre réseau domotique à l’extérieur de votre domicile. une détection intelligente et automatisation locale : grâce à son processeur IA intégré, elle reconnaît les visages, les véhicules, les animaux, les colis et même toute obstruction de son objectif. Toutes ces analyses sont effectuées en local, garantissant un fonctionnement même en cas de coupure internet.





grâce à son processeur IA intégré, elle reconnaît les visages, les véhicules, les animaux, les colis et même toute obstruction de son objectif. Toutes ces analyses sont effectuées en local, garantissant un fonctionnement même en cas de coupure internet. Une protection renforcée des données : première caméra Aqara à intégrer un stockage eMMC chiffré, elle permet aussi une sauvegarde sur NAS ainsi que sur les serveurs Aqara et Apple. L’enregistrement vidéo est protégé par un chiffrement de bout en bout sur le cloud Aqara.





première caméra Aqara à intégrer un stockage eMMC chiffré, elle permet aussi une sauvegarde sur NAS ainsi que sur les serveurs Aqara et Apple. L’enregistrement vidéo est protégé par un chiffrement de bout en bout sur le cloud Aqara. Une connectivité flexible : disponible en version PoE (avec port RJ45 et alimentation Power-over-Ethernet) ou Wi-Fi (bande 2,4 GHz et 5 GHz avec sécurité WPA3), elle s’adapte à votre installation. Les deux modèles intègrent également un port USB-C (5V 2A) pour l’alimentation.





disponible en version PoE (avec port RJ45 et alimentation Power-over-Ethernet) ou Wi-Fi (bande 2,4 GHz et 5 GHz avec sécurité WPA3), elle s’adapte à votre installation. Les deux modèles intègrent également un port USB-C (5V 2A) pour l’alimentation. Une intégration avec les plateformes tierces : elle fonctionne avec Apple HomeKit Secure Video, Google Home, Alexa et SmartThings. Grâce à la compatibilité RTSP, elle peut aussi diffuser les flux vidéo vers Home Assistant, des NVR et des serveurs vidéo compatibles.





elle fonctionne avec Apple HomeKit Secure Video, Google Home, Alexa et SmartThings. Grâce à la compatibilité RTSP, elle peut aussi diffuser les flux vidéo vers Home Assistant, des NVR et des serveurs vidéo compatibles. Une résistance aux intempéries et installation polyvalente : certifiée IP65, elle est conçue pour résister aux températures extrêmes (-30°C à 50°C) ainsi qu’à l’humidité et à la poussière. Son support rotatif permet un montage sur surface plane ou vissée, et est compatible avec les accessoires standard à vis 1/4".

Avec ses performances de surveillance avancées et ses fonctions domotiques étendues, l’Aqara Camera Hub G5 Pro se positionne comme une solution complète pour sécuriser et connecter votre extérieur.

Vous trouverez la caméra de surveillance Aqara Camera Hub G5 Pro WiFi au prix de réduit de 152,99 € au lieu de 179,99 € avec le code promo FRG5PG15 (valable jusqu'au 22 février) sur la boutique officielle d'Aqara chez Amazon. A noter qu'il existe également une version PoE de la G5 Pro en promotion avec le même code au prix de 169,99 € au lieu de 199,99 €.