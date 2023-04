Aujourd'hui, nos marchands préférés nous proposent de belles offres afin de nous aider à lutter contre la vie chère. Et le pire, c'est qu'il y en a pour tous les gouts. Attaquons tranquillement la journée avec un Top 3 d'articles au meilleur prix.

Commençons par la caméra sport Apexcam X80. Cette caméra sportive WiFi est équipée de deux écrans tactiles, un à l'avant et un à l'arrière. Elle est étanche à 40 mètres sous l'eau et à la poussière. Elle capte l'image et la vidéo en 4K 60 fps pour une résolution de 24 MP. Elle est livrée avec 2 batteries de 1350 mAh.

Cette caméra sport Apexcam X80 est vendue 99,27 € au lieu de 149,99 € soit 34% de remise chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement pour les clients Prime.





Continuons avec l'écran Gigabyte LED M32QC. Ce moniteur de 31,5" possède une dalle VA 8-bits et un temps de réponse de 1 ms. Son taux de rafraichissement est de 165 Hz, ce qui rend une image propre et fluide. Cet écran incurvé affiche une définition de 2560 x 1440 px, et toutes les connectiques classiques y sont présentes.

Cet écran Gigabyte LED M32QC est vendu 289,90 € au lieu de 399,99 € soit -28% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 5,99 € pour la livraison, dès le lendemain à votre domicile.





Et terminons ce Top 3 avec la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Cet engin de mobilité possède une batterie de 5200 mAh vous donnant une autonomie d'environ 20 km. Sa vitesse maximale est de 25 km/h. L'appareil à roues de 8,5" est doté d'un régulateur de vitesse et d'un double système de freinage.

Cette trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est proposée à 399,99 € au lieu de 449,99 € chez Darty soit -11% de ristourne. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





