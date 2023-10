Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits affichant des remises dans le milieu de l'informatique. Il y en a pour tous les gouts et pour tous les portefeuilles.

Commençons par le clavier gaming Logitech G513 mécanique. Ce clavier propose des frappes souples et silencieuses. Il est programmable via l'application Logitech G Hub. Grâce à ce logiciel, vous pouvez programmer vos macros sans problème et donc optimiser vos caractères. Son châssis en carbone le rend rigide et léger.

Ce clavier gaming Logitech G513 mécanique est proposé à 99,99 € au lieu de 179 € soit 80 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain.





Continuons avec le PC portable Asus Vivobook 13 Slate OLED. Cet ordinateur hybride dispose d’un écran de 13 pouces OLED FHD. Il est propulsé par un processeur Intel Pentium N6000 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM) et de puces eMMC de 128 Go pour le stockage. Le tout fonctionne sous Windows 11 Famille S.

Ce PC portable Asus Vivobook 13 Slate OLED est vendu 429,99 € au lieu de 539,99 € soit 20% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison coutera 1,99 €, sous 48 heures.





Enchainons avec la caméra de surveillance Blink Outdoor + Floodlight. Ce système permet de garder l’œil sur ce qu’il se passe dehors. Il dispose de deux lumières LED (flash) qui permettent d’avoir accès à l’image, jour comme nuit à une définition HD de 1080p. Les informations sont transmises par Wifi.

Cette caméra de surveillance Blink Outdoor + Floodlight est commercialisée 69,99 € au lieu de 139,98 € soit 50% de ristourne chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





